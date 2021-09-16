Новые маршруты троллейбусов в Сумах – пока под вопросом? На совещании в Сумской мэрии 13 декабря мэр Сум Александр Лысенко напомнил профильным специалистам о разработке новых коммунальных маршрутов.

«Уже несколько лет люди задают вопросы, почему некоторые маршруты не являются коммунальными. Нас даже обвиняют в том, что мы работаем под маршрутки. Я давал поручение проработать при поступлении новых троллейбусов возможность увеличения их количества на существующих маршрутах и также – введения новых маршрутов, - заявил он. - Например, не хватает транспорта на ул. Прокофьева. Эта проблема была, когда там не было троллеи. Но мы ее установили, оборудовали конечную остановку. Потому, думаю, надо обратить внимание на это направление – по крайней мере, увеличить количество троллейбусов. Также прошу уделить внимание ул. Героев Крут, Курскому микрорайону. Конкурс уже близко, а я не вижу от вас никаких предложений. Не затягивайте», - обратился он к начальнику транспортного отдела и директору КП "Электроавтотранс", пишет Ваш шанс.