Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:00131

Новые маршруты троллейбусов в Сумах – пока под вопросом?

На совещании в Сумской мэрии 13 декабря мэр Сум Александр Лысенко напомнил профильным специалистам о разработке новых коммунальных маршрутов.

«Уже несколько лет люди задают вопросы, почему некоторые маршруты не являются коммунальными. Нас даже обвиняют в том, что мы работаем под маршрутки. Я давал поручение проработать при поступлении новых троллейбусов возможность увеличения их количества на существующих маршрутах и также – введения новых маршрутов, - заявил он. - Например, не хватает транспорта на ул. Прокофьева. Эта проблема была, когда там не было троллеи. Но мы ее установили, оборудовали конечную остановку. Потому, думаю, надо обратить внимание на это направление – по крайней мере, увеличить количество троллейбусов. Также прошу уделить внимание ул. Героев Крут, Курскому микрорайону. Конкурс уже близко, а я не вижу от вас никаких предложений. Не затягивайте», - обратился он к начальнику транспортного отдела и директору КП "Электроавтотранс", пишет Ваш шанс.

Общество Новые маршруты Троллейбусы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах скорректировали графики движения троллейбусов на маршруте № 5
09.12.2021 17:51

В Сумах скорректировали графики движения троллейбусов на маршруте № 5

Служба движения КП «Электроавтотранс» внесла поправки в графики курсирования троллейбусов на маршруте № 5....

Мэр Сум хочет ввести маршруты-дублеры
22.11.2021 10:47

Мэр Сум хочет ввести маршруты-дублеры

В Сумах подумают о введении новых маршрутов для коммунального транспорта....

В Сумах снова пообещали возобновить 14-й троллейбусный маршрут
18.10.2021 08:18

В Сумах снова пообещали возобновить 14-й троллейбусный маршрут

Мэр Сум Александр Лысенко поручил возобновить действие троллейбусного маршрута № 14....

Сумчане требуют выполнить обещание по выпуску троллейбуса № 14
11.10.2021 11:30

Сумчане требуют выполнить обещание по выпуску троллейбуса № 14

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Почему до сих пор не курсирует по городу троллейбусный маршрут 14 Аэропорт-Героев Крут?»....

В Сумах разбили кирпичом стекло в троллейбусе
16.09.2021 15:59

В Сумах разбили кирпичом стекло в троллейбусе

Об этом сообщает КП «Электроавтотранс»....

view counter
view counter

Статьи

Локальный феодализм на границе с РФ?
10.12.2021 14:50
Як і в яких приватних медичних закладах Сумщини можна отримати безоплатні послуги?
10.12.2021 14:04
Андрій Деркач: «Влада має першочергово забезпечити теплом соціальні об’єкти»
09.12.2021 14:28
Обещанного 10 лет ждут: когда в Сумах полноценно заработает система «Безопасный город»?
09.12.2021 08:04
В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
08.12.2021 16:36
Дополнительные обследования при беременности
08.12.2021 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
07.12.2021 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
07.12.2021 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
07.12.2021 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.