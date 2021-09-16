Мэр Сум хочет 70 троллейбусов на линиях до конца года На аппаратном совещании 24 января мэр Сум Александр Лысенко поставил задачу перед горотделом транспорта и КП «Электроавтотранс» - приложить максимум усилий, чтобы на улицы Сум выезжали 65 троллейбусов и двигаться к тому, чтобы их в конце концов было 70.

«Троллейбусы мы ремонтируем, делаем капремонты, чтобы их количество не уменьшалось. А вот с водителями надо решить проблему - нужны еще люди. Возможно, надо подумать по поводу зарплаты, чтобы у нас было еще плюс десять водителей. У нас немало семейных подрядов, которые работают целыми семьями. Давайте возвращать наших водителей из Киева и заграницы», - предложил он.

Однако директор КП Андрей Новик сразу заявил, что о 70 троллейбусах нет смысла говорить, пока город не купит и не запустит передвижную подстанцию в центре Сум, пишет Ваш шанс.

На это градоначальник ответил, что такое задание - не на месяц. «Но в депкорпусе есть полное понимание того, что в этом году мы покупаем не только мобильную подстанцию для замены других шести подстанций, если они выйдут из строя, но и того, что мы принимаем участие и продолжаем программу «Муниципальный транспорт Украины». А в ней предполагается строительство стационарной подстанции, а также частичная замена троллеи. Думаю, после приобретения передвижной подстанции и ее подключения, мы сможем говорить о 70 троллейбусах на линиях Сум к концу года», - уточнил он.