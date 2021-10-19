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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:19369

С сегодняшнего дня СБУ проводит на Сумщине контрдиверсионные учения

Сегодня, 15 февраля, координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Сумской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Сумской области.

Тренировки будут проходить до начала марта на всей территории Сумской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах.

Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей.

Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека.

СБУ призывает граждан быть бдительными.

Если в ваше поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать Управлению СБУ в Сумской области по телефону (0542) 610-069, по электронной почте usbu_sum@ssu.gov.ua или другим удобным способом.

Право СБУ Учения
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