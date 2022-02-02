В Сумах за воскресенье 190 новых больных коронавирусом

За последние сутки, 13 февраля, выявлено 190 новых больных. Умерло пятеро горожан. Выздоровели 312 человек.
В настоящее время на лечении находятся 13 255 сумчан.
Всего с начала распространения болезни, а именно с апреля 2020 года, в Сумах зарегистрировано 73 784 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием: взрослые – 68 635, дети – 5149.
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