В Сумах за воскресенье 190 новых больных коронавирусом Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 13 февраля, выявлено 190 новых больных. Умерло пятеро горожан. Выздоровели 312 человек.

В настоящее время на лечении находятся 13 255 сумчан.

Всего с начала распространения болезни, а именно с апреля 2020 года, в Сумах зарегистрировано 73 784 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием: взрослые – 68 635, дети – 5149.