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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:42271

В Сумах за воскресенье 190 новых больных коронавирусом

Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде.

За последние сутки, 13 февраля, выявлено 190 новых больных. Умерло пятеро горожан. Выздоровели 312 человек.

В настоящее время на лечении находятся 13 255 сумчан.

Всего с начала распространения болезни, а именно с апреля 2020 года, в Сумах зарегистрировано 73 784 человек с подтвержденным ПЦР-исследованием: взрослые – 68 635, дети – 5149.

Общество Коронавирус
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