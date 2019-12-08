Глуховский силач стал чемпионом Украины В Коломые стартовал чемпионат Украины по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек и ветеранов.

В первый день соревнований глуховчанин, воспитанник спортклуба «Гармония» Андрей Степанов стал чемпионом Украины среди мужчин в весовой категории до 74 кг. Его результат в сумме троеборья 705 кг (270 кг присед + 180 кг жим лежа+ 255 кг сословная тяга). Подготовил спортсмена тренер Феликс Колтаков.