Глуховский силач стал чемпионом Украины

В первый день соревнований глуховчанин, воспитанник спортклуба «Гармония» Андрей Степанов стал чемпионом Украины среди мужчин в весовой категории до 74 кг. Его результат в сумме троеборья 705 кг (270 кг присед + 180 кг жим лежа+ 255 кг сословная тяга).
Подготовил спортсмена тренер Феликс Колтаков.
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