На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 500 человек

По состоянию на 14 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 173 680 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3105 летальных исходов, за минувшие сутки – 7 (Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 6).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 142 523 человек, из них за прошедшие сутки – 883 (Конотопский р-н – 241, Ахтырский р-н – 207, Сумской р-н – 421, Шосткинский р-н – 14).
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