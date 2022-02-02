Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 13 февраля, на дистанции индивидуальной гонки вышли старшие и средние юноши и девушки. Сумчане принесли в копилку сборной области две медали: чемпионом среди средних юношей стал Дмитрий Саврацкий, серебряным призером у средних девушек – Полина Пуцко.
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