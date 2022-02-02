Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины В «Тысовце» продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Сегодня, 13 февраля, на дистанции индивидуальной гонки вышли старшие и средние юноши и девушки. Сумчане принесли в копилку сборной области две медали: чемпионом среди средних юношей стал Дмитрий Саврацкий, серебряным призером у средних девушек – Полина Пуцко.

Это уже не первые медали наших биатлонистов. Ранее они отличились в спринте.