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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:232

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

В «Тысовце» продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Сегодня, 13 февраля, на дистанции индивидуальной гонки вышли старшие и средние юноши и девушки. Сумчане принесли в копилку сборной области две медали: чемпионом среди средних юношей стал Дмитрий Саврацкий, серебряным призером у средних девушек – Полина Пуцко.

Это уже не первые медали наших биатлонистов. Ранее они отличились в спринте.

Спорт Биатлон
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