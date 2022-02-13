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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке пожарные спасли жилой дом и гараж

12 февраля в 14.57 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре летней кухни по ул. Солнечной в г. Ахтырка.

Звонила хозяйка, которая увидела выходящий из-под кровли дым. На тушение направили дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло на кровле летней кухни и пристроенного к ней хозяйственного сооружения, которое использовалось в качестве топочного помещения. Также возникла угроза жилому дому, который соединяла с кухней веранда. Кроме того, на расстоянии около 2 м находился гараж.

Чтобы попасть в непосредственный очаг горения, огнеборцам пришлось разбирать шифер и металлические конструкции кровли. В 15:15 пожар локализовали, предотвратив опасность перекидывания пламени непосредственно на помещение кухни, топочной, дом и гараж. В 15:40 возгорание уже усмирили.

Всего на тушение привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. В частности, дымоход отопительного котла не был прочищен от сажи, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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