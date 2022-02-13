На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 1527 человек

По состоянию на 13 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 173 180 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3098 летальных исходов, за минувшие сутки – 1 (Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 141 640 человек, из них за прошедшие сутки – 873 (Конотопский р-н – 103, Ахтырский р-н – 129, Роменский р-н – 17, Сумский р-н – 624).
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