Сумской биатлонист с бронзой чемпионата Украины

Сегодня, 12 февраля, на старт спринтерской гонки вышли младшие юноши и девушки. Лучшим среди представителей Сумщины был Максим Косенко, занявший третье место. Вслед за ним на финиш пришли наши Данило Охмат и Евгений Лукьяненко.
Среди девушек лучшей среди сумчанок была Елена Мамай – 4-е место. В десятке еще трое наших: София Соловйова – 6-е, Юлия Бокова – 7-е, Диана Сербова – 9-е.
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