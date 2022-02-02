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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:29377

Сумской биатлонист с бронзой чемпионата Украины

В «Тысовце» продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Сегодня, 12 февраля, на старт спринтерской гонки вышли младшие юноши и девушки. Лучшим среди представителей Сумщины был Максим Косенко, занявший третье место. Вслед за ним на финиш пришли наши Данило Охмат и Евгений Лукьяненко.

Среди девушек лучшей среди сумчанок была Елена Мамай – 4-е место. В десятке еще трое наших: София Соловйова – 6-е, Юлия Бокова – 7-е, Диана Сербова – 9-е.

Спорт Биатлон
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