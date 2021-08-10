Сумская «Барса» вышла в третий этап Зимнего кубка ДЮФЛУ Второй этап «Зимнего кубка ДЮФЛУ-2022», куда прошли подопечные Андрея Шуренкова и Виталия Гученко, прошел в Чернигове.

В первом противостоянии «Барса-U16» уступила «Десне» со счетом 0:2. Второй поединок ребята выиграли у команды «Юность» с минимальным счетом 1:0. Победный мяч с пенальти забил Максим Шищенко, тем самым выведя «Барсу» в следующий этап соревнований, где нашу команду уже ждут сверстники из «ДВУФК» (Днепр), которые в своей группе заняли первую строчку.

Поединок состоится в воскресенье, 13 февраля, в Днепре. Начало в 12.00.