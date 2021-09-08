Сумская «Барса» сыграла в ничью на Харьковщине Завершился второй тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге возрастной категории U-19.

15 сентября «Барса» под руководством Игоря Загорулько и Олега Ротенбергена в выездном матче против команды «Авангард» (Лозовая), сыграла вничью и получила одно зачетное очко. За хозяев двумя голами на 52-й и 68-й минутах отличился Ярослав Гранатов. «Барса» также ответила дублем на 61-й и 78-й минутах, автором забитых мячей стал Артур Петленко.

После двух матчей у сумчан 4 очка и третье место в группе 2. Лидируют ДЮСШ ФА «Кривбасс» (Кривой Рог) и ДЮФШ ФК «Ворскла» (Полтава), у которых по 6 очков.