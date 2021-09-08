Сумская «Барса» сыграла в ничью на Харьковщине

15 сентября «Барса» под руководством Игоря Загорулько и Олега Ротенбергена в выездном матче против команды «Авангард» (Лозовая), сыграла вничью и получила одно зачетное очко. За хозяев двумя голами на 52-й и 68-й минутах отличился Ярослав Гранатов. «Барса» также ответила дублем на 61-й и 78-й минутах, автором забитых мячей стал Артур Петленко.
После двух матчей у сумчан 4 очка и третье место в группе 2. Лидируют ДЮСШ ФА «Кривбасс» (Кривой Рог) и ДЮФШ ФК «Ворскла» (Полтава), у которых по 6 очков.
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