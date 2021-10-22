Сумская «Барса» завершила первый круг победой 3 ноября прошел 9-й тур чемпионата Украины по футболу U19 в первой лиге.

Команда ФЦ «Барса» играла в Бахмуте против Колледжа им. С.Бубки.

Подопечные Игоря Загорулько и Олега Ротенбергена поставили смачную точку в последнем матче первого круга, победив соперника со счетом 3:0. Счет открыл Петленко Артур на 21-й минуте матча. Удвоил результат «Барсы» Данил Подопригора на 90-й минуте, а окончательную точку на 90+5-й минуте поставил Артур Петленко, реализовав одиннадцатиметровый удар.

В итоге, после первого круга «Барса» занимает 7-е место с 11 очками. Ближайшими конкурентами являются СК «Краматорск» (6-е место и 12 очков) и ДЮСШ им. И.Горпенко (8-е место и 9 очков).

Следующий матч запланирован на 16 марта 2022 года. «Барса» в Кривом Роге встретится с лидером группы ФК «Кривбасс-84».