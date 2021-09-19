Сумская «Барса» выиграла турнир в Харькове

В турнире приняли участие 8 команд, которые были разделены на 2 группы. «Барса» попала в группы с такими командами как ДЮСШ (Белгород-Днестровский), ФК «Молодь» (Полтава) и ФК «Арена» (Харьков). В своей группе «Барса» обыграла всех своих соперников: ДЮСШ (Белгород-Днестровский) уступил «Барсе» со счетом 0:2, ФК «Молодь» (Полтава) капитулировала со счетом 0:3, а сверстники из ФК «Арена» (Харьков) проиграли 1:2.
В полуфинале «Барсе» противостояла команда ФК «Мрія» (Купянск). Обыграв соперника со счетом 2:1, сумчане вышли в финал, где их уже ждал ФК «Металлист». Финал выдался очень напряженным и богатым на острые моменты. В итоге «Барса» вырывает победу со счетом 2:1 и стала обладателем «Осеннего кубка - 2021».
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