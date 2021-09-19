Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:32144

Сумская «Барса» выиграла турнир в Харькове

На прошлой неделе подопечные Валерия Бойченко и Дмитрия Рудняка посетили розыгрыш «Осеннего кубка» в г. Харьков.

В турнире приняли участие 8 команд, которые были разделены на 2 группы. «Барса» попала в группы с такими командами как ДЮСШ (Белгород-Днестровский), ФК «Молодь» (Полтава) и ФК «Арена» (Харьков). В своей группе «Барса» обыграла всех своих соперников: ДЮСШ (Белгород-Днестровский) уступил «Барсе» со счетом 0:2, ФК «Молодь» (Полтава) капитулировала со счетом 0:3, а сверстники из ФК «Арена» (Харьков) проиграли 1:2.

В полуфинале «Барсе» противостояла команда ФК «Мрія» (Купянск). Обыграв соперника со счетом 2:1, сумчане вышли в финал, где их уже ждал ФК «Металлист». Финал выдался очень напряженным и богатым на острые моменты. В итоге «Барса» вырывает победу со счетом 2:1 и стала обладателем «Осеннего кубка - 2021».

Спорт Барса Футбол
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Липоводолинский «Альянс» поднялся в тройку лучших Первой лиги
27.09.2021 18:11

Липоводолинский «Альянс» поднялся в тройку лучших Первой лиги

Сегодня, 27 сентября, завершается 10-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....

Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет в Кременчуге
27.09.2021 15:16

Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет в Кременчуге

Сегодня, 27 сентября, завершается 10-й тур чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....

«Виктория» вырвала победу у аутсайдера
26.09.2021 20:06

«Виктория» вырвала победу у аутсайдера

После смены тренера команда выигрывает второй раз подряд....

Ахтырский «Нефтяник» победил в столице
26.09.2021 09:39

Ахтырский «Нефтяник» победил в столице

Сегодня, 25 сентября, прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей....

ФК «Сумы» в пятый раз крупно проиграл
25.09.2021 18:16

ФК «Сумы» в пятый раз крупно проиграл

В дерби Сумщины победу одержал ФК «Тростянец»....

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 454 человек
Сегодня 08:43
На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 455 человек
Вчера 08:54
Сумская «Барса» выиграла турнир в Харькове
Сегодня 08:32
В Сумах монтируют первые подземные контейнеры для мусора
Сегодня 08:04
Мэр Лебедина хочет распустить горсовет, который проголосовал за прекращение его полномочий
Вчера 19:27
Сумской тренер рассказал, как в мэрии «поздравили» его воспитанников
Вчера 18:36
Сумские хоккеистки стартовали с победы в Праге
Вчера 18:21
В Сумах прямо на улице произошла пьяная поножовщина
Вчера 18:02
В облгосадминистрации не знают, что делать с долгами Сумского НПО по зарплате
Вчера 17:58
В Сумах сбили электросамокатершу
Вчера 17:46
С 1 октября сумчане с диабетом смогут получить инсулины по программе «Доступные лекарства»
Вчера 17:42
В Сумах перевернулся грузовик – подробности от патрульных
Вчера 17:31
view counter

Статьи

«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
Вчера 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
Вчера 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
Порошенко пропонує 13-ту пенсію у листопаді, збільшення субсидій, зарплат медикам та військовим, каже – гроші на це є
20.09.2021 16:16
Податкова амністія – можливість легалізувати активи на компромісних умовах
19.09.2021 09:10
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.