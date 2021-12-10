Сумские гандболисты проиграли в Хмельницком

Сумской ГК "RGM Group - СумДУ" играет на выезде против лидера турнира хмельницкой команды "ХНУ - ДЮСШ 1". К сожалению, первая игра завершилась победой хмельнитчан 32:26 (18:13). Лучшими в составе сумчан были: Сергей Колоша и Андрей Ярошенко – по 7 голов.
Сегодня пройдет ответная игра.
Другой сумской клуб СГК «Сумы» в этом туре набрал свои первые очки в сезоне. Правда, это были две технические победы над снявшимся с чемпионата днепровским «УДХТУ».
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