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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские гандболисты проиграли в Хмельницком

11-12 февраля проходят игры 9-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

Сумской ГК "RGM Group - СумДУ" играет на выезде против лидера турнира хмельницкой команды "ХНУ - ДЮСШ 1". К сожалению, первая игра завершилась победой хмельнитчан 32:26 (18:13). Лучшими в составе сумчан были: Сергей Колоша и Андрей Ярошенко – по 7 голов.

Сегодня пройдет ответная игра.

Другой сумской клуб СГК «Сумы» в этом туре набрал свои первые очки в сезоне. Правда, это были две технические победы над снявшимся с чемпионата днепровским «УДХТУ».

Спорт RgM Group - СумДУ Гандбол
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