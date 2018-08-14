Сумская «Барса» стартовала с победы 8 сентября прошли матчи первого тура чемпионата Украины U19 в первой лиге.

ФЦ «Барса» (Сумы) принимал ФК «Кривбасс-84» (Кривой Рог).

На 13-й минуте отличился Денис Левченко. После пропущенного мяча гости активизировались и начали давить на оборону «Барсы». Но в этот день на высоте был голкипер «Барсы» Дмитрий Зикратый, который парировал невероятное количество ударов и уверенно играл на опережение, сводя на нет атаки соперника.

На 30-й минуте Даниил Подопригора удвоил результат «Барсы», а на 52-й минуте Александр Сметаненко забил третий мяч в ворота гостей. Криворожцы смогли отыграть лишь один мяч на 66-й минуте поединка усилиями Владислава Заровного.

В итоге «Барса» выиграла 3:1.