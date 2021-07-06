Почему сумчане получили меньшие субсидии?

Учитывая, что с начала года Сумская городская территориальная громада находится не в «красной» зоне, субсидия рассчитана без увеличения на 50% социальных нормативов (как следствие, средний размер помощи уменьшился на 200 грн, а около 300 домохозяйств потеряли право на субсидию по сравнению с декабрем 2021 года).
Вместе с тем, размер жилищной субсидии за январь 2022 года рассчитан с учетом увеличения размеров тарифов на услуги: по распределению природного газа, по централизованному водоснабжению и водоотводу, обращению с бытовыми отходами.
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