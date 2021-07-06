Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:11319

Почему сумчане получили меньшие субсидии?

Во время брифинга начальник управления предоставления государственной социальной помощи Ирина Лагиренко объяснила, почему сумчане получили в феврале меньше, чем до этого субсидии.

Учитывая, что с начала года Сумская городская территориальная громада находится не в «красной» зоне, субсидия рассчитана без увеличения на 50% социальных нормативов (как следствие, средний размер помощи уменьшился на 200 грн, а около 300 домохозяйств потеряли право на субсидию по сравнению с декабрем 2021 года).

Вместе с тем, размер жилищной субсидии за январь 2022 года рассчитан с учетом увеличения размеров тарифов на услуги: по распределению природного газа, по централизованному водоснабжению и водоотводу, обращению с бытовыми отходами.

Общество Субсидии
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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