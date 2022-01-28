Сумской футболист с «Динамо» вышел в 1/8 финалу юношеской Лиги чемпионов Команда киевского «Динамо» U19 осталась единственным представителем Украины в еврокубках.

В стыковом матче Юношеской лиги УЕФА ее принимал «Депортиво» из испанской Ла-Коруньи. Ворота киевлян защищал уроженец села Стецковка Сумского района Денис Игнатенко. Уберечь ворота сухими ему не удалось. Дважды по ходу встречи динамовцам пришлось отыгрываться. Основное время соперники завершили 2:2.

Пришлось пробивать послематчевые пенальти. Если предыдущие серии завершались для киевлян неудачей, то в этом матче им удалось сломать эту тенденцию, обыграв соперников. В «Динамо» не реализовал свою попытку только Самба Диалло. Денис Игнатенко парировал два удара соперников.

«Динамо» выходит в следующий этап плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Соперника в 1/8 финала определит жеребьевку, которая пройдет 14 февраля.