На Сумщині проводять онлайн-конкурс читців Шевченка

Захід організовано з метою вивчення, збереження та популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка.
Конкурсна програма учасників має бути представлена як відеоверсія, що відповідає умовам положення конкурсу.
Стань учасником, заповнивши до 2 березня 2022 року анкету-заявку за посипанням.
Дата початку реєстрації на участь у конкурсі - 9 лютого 2022 року.
Термін подання анкет-заявок та відеоробіт - до 2 березня 2022 року (до 15.00 включно).
Засідання членів журі - 4 березня 2022 року.
Офіційне оголошення переможців - 9 березня 2022 року.
До участі запрошуються: окремі виконавці, учасники драматичних колективів та гуртків художнього читання з різних регіонів Сумської області незалежно від відомчої підпорядкованості.
Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:
- віком від 10 до 16 років;
• віком від 16 до 22 років
- віком від 22 років.
Конкурсна програма учасників повинна включати два твори:
- перший - твір або уривок з твору Т.Г. Шевченка (обов'язково);
- другий - твір сучасного українського автора або власний твір.
Переглянути конкурсні номери переможців глядачі зможуть 9 березня 2022 року в соціальній мережі facebook.
Більш детальну інформацію про умови конкурсу розміщено на сайті Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв за посипанням http://cnt.sumy.ua/ у розділі «анонси» або за телефонами: (0542) 220-414, +380 66 529 54 97- Юлія Гукаленко.
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