На Сумщині проводять онлайн-конкурс читців Шевченка Управління культури Сумської облдержадміністрації і Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв запрошують взяти участь в обласному вибірковому конкурсі читців в онлайн-форматі, присвяченого пам'яті Т.Г. Шевченка.

Захід організовано з метою вивчення, збереження та популяризації творчої спадщини Т.Г. Шевченка.

Конкурсна програма учасників має бути представлена як відеоверсія, що відповідає умовам положення конкурсу.

Стань учасником, заповнивши до 2 березня 2022 року анкету-заявку за посипанням.

Дата початку реєстрації на участь у конкурсі - 9 лютого 2022 року.

Термін подання анкет-заявок та відеоробіт - до 2 березня 2022 року (до 15.00 включно).

Засідання членів журі - 4 березня 2022 року.

Офіційне оголошення переможців - 9 березня 2022 року.

До участі запрошуються: окремі виконавці, учасники драматичних колективів та гуртків художнього читання з різних регіонів Сумської області незалежно від відомчої підпорядкованості.

Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:

- віком від 10 до 16 років;

• віком від 16 до 22 років

- віком від 22 років.

Конкурсна програма учасників повинна включати два твори:

- перший - твір або уривок з твору Т.Г. Шевченка (обов'язково);

- другий - твір сучасного українського автора або власний твір.

Переглянути конкурсні номери переможців глядачі зможуть 9 березня 2022 року в соціальній мережі facebook.

Більш детальну інформацію про умови конкурсу розміщено на сайті Сумського обласного науково-методичного центру культури і мистецтв за посипанням http://cnt.sumy.ua/ у розділі «анонси» або за телефонами: (0542) 220-414, +380 66 529 54 97- Юлія Гукаленко.