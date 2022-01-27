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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:44680

В центре Сум водитель совершил ДТП и поехал дальше

Вчера, около 11 часов 40 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП в пер. Терезова.

На месте происшествия заявительница сообщила инспекторам, что водитель автомобиля ВАЗ, не придерживаясь безопасного интервала, допустил наезд на ее припаркованный Peugeot. Место происшествия он покинул.

Патрульные установили, что другим участником происшествия был 49-летний мужчина. Впоследствии он вернулся на место происшествия.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и 122–4 (Оставление места совершения ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.

Право Дтп
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