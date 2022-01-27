В центре Сум водитель совершил ДТП и поехал дальше

На месте происшествия заявительница сообщила инспекторам, что водитель автомобиля ВАЗ, не придерживаясь безопасного интервала, допустил наезд на ее припаркованный Peugeot. Место происшествия он покинул.
Патрульные установили, что другим участником происшествия был 49-летний мужчина. Впоследствии он вернулся на место происшествия.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя ВАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за собой ДТП) и 122–4 (Оставление места совершения ДТП) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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