На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 1597 человек

По состоянию на 9 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 166 654 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3067 летальных случаев, за прошедшие сутки – 15 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 9).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 136 744 человек, из них за прошедшие сутки – 599 (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 278, Роменский р-н – 44, Сумской р-н – 69, Шосткинский р-н – 190).
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