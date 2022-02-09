На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 1597 человек COVID-19 подтвердили у 1597 человек (Конотопский р-н – 232, Ахтырский р-н – 82, Роменский р-н – 157, Сумской р-н – 894, Шосткинский р-н – 232).

По состоянию на 9 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 166 654 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3067 летальных случаев, за прошедшие сутки – 15 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 9).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 136 744 человек, из них за прошедшие сутки – 599 (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 278, Роменский р-н – 44, Сумской р-н – 69, Шосткинский р-н – 190).