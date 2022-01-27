В Украине еще три области станут «красными» С 11 февраля еще в трех областях начнет действовать красный уровень эпидопасности.

Речь идет о Закарпатской, Хмельницкой и Луганской областях. Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать усиленные карантинные правила. Ранее на красный уровень перевели Ровенскую и Ивано-Франковскую области. Сумщину пока не включили, хотя ее показатели отвечают красному уровню уже 10 дней.