В Украине еще три области станут «красными»

Речь идет о Закарпатской, Хмельницкой и Луганской областях.
Таким образом, уже в пяти регионах будут действовать усиленные карантинные правила. Ранее на красный уровень перевели Ровенскую и Ивано-Франковскую области.
Сумщину пока не включили, хотя ее показатели отвечают красному уровню уже 10 дней.
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