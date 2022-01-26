Сегодня в Пекине выступят сразу 6 олимпийцев с Сумщины Всего украинцы будут соревноваться сразу в шести видах спорта.

В четвертый соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине – во вторник, 8 февраля – украинские спортсмены будут выступать в шести видах спорта. Три из них будут медальными: в биатлоне, а также в горнолыжном и санном спорте, пишет Суспільне:спорт.

Первым за медали будет бороться горнолыжник Иван Ковбаснюк. После наилучшего результата в истории Украины на Олимпиадах в скоростном спуске украинец будет соревноваться в супер-гиганте.

Еще одно медальное выступление состоится в мужской индивидуальной гонке. На старт выйдут четверо сильнейших биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, и представители Сумщины Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Заключительные заезды состоятся и в женском санном спорте с участием Елены Стецькив и Юлианны Туницкой.

Кроме биатлона и горнолыжного спорта, украинцы будут выступать в сноубординге, лыжных гонках (как мужчины, так и женщины). Будет дебютировать на Олимпиаде и вернувшийся после положительного теста на коронавирус фигурист Иван Шмуратко - его старт в короткой программе откроет расписание выступлений украинцев в четвертый соревновательный день.

Расписание выступлений сумчан на Олимпиаде-2022: четвертый день (вторник, 8 февраля)

10:00. Валентина Каминская, Марина Анцибор, Виктория Олех: лыжные гонки (спринт - свободный стиль, квалификация)

10:30. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал: биатлон (индивидуальная гонка)

10:50. Алексей Красовский, Руслан Перехода: лыжная гонка (спринт - свободный стиль, квалификация)

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