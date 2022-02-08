На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 1555 человек COVID-19 подтвердили у 1555 человек (Конотопский р-н – 319, Ахтырский р-н – 179, Роменский р-н – 161, Сумской р-н – 627, Шосткинский р-н – 269).

По состоянию на 8 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 165 057 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3052 летальных исхода, за минувшие сутки – 16 (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 3, Роменский р-н – 4, Сумской р-н – 7, Шосткинский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 136 145 человек, из них за минувшие сутки – 731 (Конотопский р-н – 25, Ахтырский р-н – 214, Роменский р-н – 111, Сумской р-н – 212, Шосткинский р-н – 169).