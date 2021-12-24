В Сумах суд оправдал обвиняемую учительницу по делу смертельной аварии со школьниками Заречный суд в Сумах 31 декабря признал невиновной учительницу Екатерину Обидец, которая организовывала поездку детей за границу, во время которой погиб 12-летний мальчик и еще шестеро детей травмировались.

Об этом сообщила пресс-секретарь Заречного суда Наталья Сидоренко, пишет Суспільне.

«Суд оправдал учительницу с Сумщины, в связи с недоказанностью того, что в ее деянии есть состав уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 137 УК Украины», - отметила пресс-секретарь суда.

Женщину обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровью детей, что повлекло за собой смерть несовершеннолетнего.

Решение суда можно оспорить в течение 30 дней. Как сообщила пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко, решение будут обжаловать в апелляционном суде.

Напомним: речь идет о событиях 2018 года. Тогда в Польшу уехали 26 детей из нескольких районов области и Сум. Авария произошла по дороге домой в Беларуси 13 мая. Дети из Сум ехали в отдельном микроавтобусе. Группа уехала в темное время суток. Водитель столкнулся с двигавшимся в том же направлении автопогрузчиком, то есть догнал его. Один ребенок сидел рядом с водителем и именно на это место пришлось удар. Мальчик погиб, еще шестеро детей травмировались.

Водитель микроавтобуса был арестован в Беларуси. По версии следствия, он отвлекся на мобильный телефон, из-за чего допустил столкновение. Суд по нему продолжался в Беларуси.