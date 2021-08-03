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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:02367

На Сумщине суд оправдал селянина, которого полицейский спровоцировал на взятку

Ахтырский городской суд оправдал мужчину от обвинений в предложении взятки инспектору патрульной полиции.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 12 августа.

В июле прошлого года в селе Хухра патрульный остановил водителя с целью проверки информации о возможном дорожно-транспортном происшествии с участием его авто. Мужчина якобы имел признаки алкогольного опьянения и даже не отрицал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртное. Но от медицинского освидетельствования на состояние опьянения в присутствии двух понятых отказался. Патрульный составил админпротокол и изъял у мужчины водительские права и разъяснил, что он должен прийти к инспектору полиции для получения временного водительского удостоверения.

В дальнейшем мужчина якобы предложил 10 000 грн инспектору за возвращение ему водительских прав и не направление админпротокола в суд - принес деньги и положил в служебный журнал, лежащий в кабинете на столе.

Мужчина вину не признал и пояснил, что принести деньги его убедил инспектор. Полицейский выписал временное водительское удостоверение и объяснил, что материалы будут направлены в суд, ему выпишут штраф в размере 10 200 грн и лишат водительского удостоверения, которое потом будет трудно восстановить. В то же время инспектор сказал, что можно ограничиться лишь штрафом и для этого необходимо привезти деньги, на что обвиняемый ответил, что не работает и поэтому не имеет таких средств. Через несколько дней ему на мобильный с незнакомого номера позвонил инспектор и спросил, какое решение он принял, и сказал прийти на следующий день утром с деньгами. При этом настаивал, говорил, что в любом случае нужно будет платить штраф, однако можно обойтись без лишения прав.

Обвиняемый начал искать деньги, занял 5000 грн у своей тетки и поехал в отделение полиции. Инспектор встретил его и попросил подождать полчаса. В это время неизвестный работник полиции пригласил его попить кофе, когда они пили кофе, этому полицейскому позвонили, после чего он ему сказал, что надо идти, потому что его уже ждут. В кабинет инспектора он зашел сам, сел у стола.

На видео зафиксировано, как инспектор спрашивает, хочет ли обвиняемый, чтобы материал не дошел до суда, на что тот отвечает, что да. Далее инспектор спросил: «Что по сути?» и хлопнул рукой по столу, после чего обвиняемый достал из кармана деньги и положил их в журнал, который лежал на столе. Суду обвиняемый пояснил, что инспектор взглядом показал ему на журнал. Лицо самого инспектора на видео не видно. Мужчина объяснил, что принес деньги только по инициативе работника полиции, сам не предлагал никому неправомерной выгоды и не собирался этого делать.

Исходя из содержания разговора, суд усматривает, что диалог не содержит просьб или требований обвиняемого и именно инспектор полиции является «доминирующим», выступает активным лидером, что безусловно свидетельствует о наличии в его действиях признаков настойчивости и подстрекательства.

О провокации говорит и входящий звонок от полицейского на номер обвиняемого за день до передачи денег, зато обвиняемый вообще ни разу не звонил инспектору в течение недели перед встречей в кабинете.

По мнению суда, о провокации в действиях правоохранительных органов свидетельствует и тот факт, что на начальном этапе расследование велось по ч.3 ст.369 УК, а после проведения НСРД переквалифицировано на ч.1 ст.369 УК - с тяжкого преступления на преступление небольшой тяжести, при расследовании которого негласные следственные действия проводить нельзя. Сначала следователи якобы считали, что подозреваемый предлагает инспектору взятку по предварительному сговору с неустановленным лицом.

Суд признал недопустимыми все доказательства, полученные в результате провокации правоохранительных органов, и обвиняемого оправдал.

Право Взятка полицейскому Оправдательный приговор
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