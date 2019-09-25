Прокурор Сум пожаловался на судью Руководитель Окружной прокуратуры города Сумы Андрей Кузьмин обратился в Высший совет правосудия судья с жалобой по дисциплинарному проступку судьи Заречного районного суда г. Сумы.

Основанием для обращения послужило, по мнению прокуратуры, допущенные судьей промедление с изготовлением мотивированного судебного решения и несвоевременного предоставления копии судебного решения для внесения в Единый государственный реестр судебных решений (далее ЕГРСР).

Так, 15.06.2021 года указанной судьей вынесен оправдательный приговор. 16.06.2021 прокурор подал в канцелярию суда заявление о выдаче копии судебного решения и материалов дела для ознакомления с целью подготовки апелляционной жалобы. Указанное требование прокурора было проигнорировано. Аналогичные заявления прокурора от 18.06.2021 и 23.06.2021 также остались невыполненными. Только 30.06.2021 головой Заречного районного суда г. Сумы был дан ответ о том, что к автоматизированной системе документооборота суда приговор присоединен 29.06.2021 и отправлен электронный экземпляр приговора в ЕГРСР.

При этом, в соответствии с требованиями ст. 376 УПК Украины судебное решение объявляется публично немедленно после выхода суда из совещательной комнаты. Участники судебного производства имеют право получить в суде копию приговора. Копия приговора немедленно после его провозглашения вручается, в частности, прокурору. Несоблюдение судьей требований ст. 24 и 376 УПК Украины существенно ограничили права и сроки прокуратуры на апелляционное обжалование. Также, указанное свидетельствует о нарушении судьей Закона Украины «О доступе к судебным решениям», поскольку копии судебного решения своевременного не представлены для внесения в ЕГРСР.

Справка: по вышеуказанным приговором суда был оправдан человек, который, по данным следствия, нанес легкие телесные повреждения бывшему мужу своей сожительницы. Между мужчинами возникла потасовка, когда потерпевший пытался увидеться с дочерью. Согласно приговора суда, обвиняемого оправдано в связи с тем, что не доказано, что уголовное правонарушение совершено им.