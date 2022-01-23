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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:20354

Сумская биатлонистка провалилась в смешанной эстафете в Пекине

Сборная Украины с сумчанкой Валентиной Семеренко в составе заняла только 13-е место.

Сегодня, 5 февраля, в Пекине стартовали биатлонные соревнования. Первым стартом была смешанная эстафета 4х6км. Украинская команда в составе Валентины Семеренко, Юлии Джимы, Артема Примы и Дмитрия Пидручного с 4 кругами штрафа заняла 13-е место с отсаванием от чемпионов в 3 с половиной минуты. Валентина Семеренко завалила стрельбу, допустив 3 промаха и использовав все дополнительные 6 патронов. На передачу эстафеты она пришла последней, 20-й. Юлия Джима с 2 доппатронами показала третье место на этапе и подняла нашу команду на 14-е место. Артем Прима (0+4) был 9-м на этапе и 12-м на последней передаче эстафеты. Дмитрий Пидручный (1+3) тоже был 9-м, но на финише 13-м.

Чемпионами стали норвежцы, второй место у французов, третье – РОК.

Спорт Биатлон Олимпийские игры
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