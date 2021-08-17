В Сумах бывшего полицейского, сбившего на переходе двух женщин, оправдали из-за бюрократических проволочек Заречный районный суд города Сумы оправдал бывшего следователя полиции, сбившего на пешеходном переходе двух пешеходок, поскольку дело расследовал неуполномоченный орган.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на приговор от 29 декабря.

21 августа 2018 года в дневное время вишневый седан, превышая скорость, не остановился на красный сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе двух женщин.

Как рассказывал очевидец, одна из них сразу привстала, а вторая девушка от удара оказалась на капоте и потом ее перекинуло на крышу автомобиля. На место ДТП была вызвана полиция. Водителем оказался следователь Краснопольского отделения полиции в Сумской области.

Пострадавшая получила закрытую черепную мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ноги, ссадины, рваные раны на локте и т.п. В суде она рассказала, что испытывала сложности с лечением ноги. 10 месяцев была в гипсе, после чего продолжалась реабилитация. В ноге до сих пор стоят металлические пластины, и она почти потеряла работоспособность. Претензий к обвиняемому потерпевшая не имеет, потому что он оплатил потраченные на лечение средства.

Адвокат водителя сообщил суду, что расследование проводилось неуполномоченным органом – УСБУ в Сумской области. До этого дело сутки находились в следственном отделе ГУНП в Сумской области, после чего переданы прокурором в СБУ без признания неэффективности расследования полицией. В таких обстоятельствах просил все собранные доказательства признать недопустимыми, а его клиента — оправдать.

Суд отметил, что действительно на момент ДТП обвиняемый был действующим работником полиции. Преступления, совершенные правоохранителями, должны быть расследованы Государственным бюро расследований. Но по состоянию на август 2018 года ГБР еще не было создано, а 5-летний срок полномочий органов прокуратуры расследовать преступления, подследственные органам ГБР, закончился еще 20.11.2017.

Первоначально расследование начал следственный отдел Сумского ОП ГУНП. Подобные дела по ДТП (ст.286 УК) предметно подследственны именно органам Национальной полиции.

Но уже на следующий день после регистрации дела заместитель прокурора Сумской области вынес постановление, которым поручил расследование СО УСБУ в Сумской области, которому вообще не подследственны такие категории дел.

Мотивами изменения подследственности прокурор назвал то, что к совершению преступления может быть причастен сотрудник правоохранительного органа, а ГБР еще не начало функционировать и нормами УПК не урегулирован порядок определения подследственности подследственных ГБР, поэтому с целью быстрого, полного, беспристрастного и эффективного досудебного расследования дело передают СБУ.

Суд не согласен с таким решением. В постановлении прокурора не объясняется, почему расследование следователями СО УСБУ в Сумской области он считал более эффективным, чем расследование, которое уже проводили следователи СО ГУНП в Сумской области, и почему последние в силу характеристик дела, организационных возможностей органа, специализации и т.п. не способны были провести должное расследование по факту ДТП, которое они обычно расследуют.

Нет никаких доказательств, что следователи полиции действовали предвзято, допускали какие-либо нарушения и т.п. Поскольку таких нарушений не было зафиксировано, то не было и неэффективности, поэтому прокурор не имел оснований поручать расследование дела другому органу.

Лишь показаний потерпевшей и свидетеля и протокола осмотра места происшествия, по мнению суда, недостаточно, чтобы признать, что водитель совершил преступление.

Учитывая такие обстоятельства, суд вынес оправдательный приговор.