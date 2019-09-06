Сумские полицейские обнаружили водителя с фальшивыми правами на авто в розыске

Во время патрулирования территории Сумского района работники группы реагирования патрульной полиции в селе Нижняя Сыроватка обнаружили автомобиль, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.
Патрульные остановили автомобиль и установили, что транспортное средство находится в розыске Заречным отделом государственной исполнительной службы в городе Сумы.
Кроме того, у полицейских возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. Правоохранители проверили документ по имеющимся базам полиции и установили, что водительское удостоверение по такой серии и номеру было выдано другому гражданину.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции для дальнейшего документирования данного факта. Поддельный документ изъят, транспортное средство помещено на штраф-площадку.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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