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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские полицейские обнаружили водителя с фальшивыми правами на авто в розыске

Правоохранители остановили транспортное средство, водитель которого нарушил Правила дорожного движения, и установили, что легковушка находится в розыске.

Во время патрулирования территории Сумского района работники группы реагирования патрульной полиции в селе Нижняя Сыроватка обнаружили автомобиль, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

Патрульные остановили автомобиль и установили, что транспортное средство находится в розыске Заречным отделом государственной исполнительной службы в городе Сумы.

Кроме того, у полицейских возникли сомнения в подлинности водительского удостоверения. Правоохранители проверили документ по имеющимся базам полиции и установили, что водительское удостоверение по такой серии и номеру было выдано другому гражданину.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского райуправления полиции для дальнейшего документирования данного факта. Поддельный документ изъят, транспортное средство помещено на штраф-площадку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до двух лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поддельные документы
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