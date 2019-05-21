Сумские полицейские обнаружили водителя с фальшивым удостоверением

Патрулируя территорию Сумского района, работники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ, имевший технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами его эксплуатация запрещается.
При составлении материалов за совершенное административное правонарушение полицейские осуществили проверку документов по имеющимся базам полиции и установили, что водительское удостоверение по такой серии и номеру выдано другому гражданину.
Для дальнейшего документирования данного факта на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Поддельный документ изъят.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
На проспекте Михаила Лушпы за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили водителя автомобиля Volkswagen Passat....
На улице Воскресенской патрульные за нарушение ПДД остановили водителя Skoda Kodiaq....
Документы с признаками подделки и, вероятно, наркотическое вещество обнаружили патрульные у водителя, который управлял авто в состоянии наркотического опьянения....
Патрульные остановили водителя с вероятно поддельными документами....
С признаками алкогольного опьянения, лишенного права управления и с документами, имеющими признаки подделки - такого водителя остановили патрульные в Сумах....