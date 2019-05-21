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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:40366

Сумские полицейские обнаружили водителя с фальшивым удостоверением

Правоохранители остановили автомобиль и при проверке документов заметили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки.

Патрулируя территорию Сумского района, работники группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль ВАЗ, имевший технические неисправности, с которыми в соответствии с установленными правилами его эксплуатация запрещается.

При составлении материалов за совершенное административное правонарушение полицейские осуществили проверку документов по имеющимся базам полиции и установили, что водительское удостоверение по такой серии и номеру выдано другому гражданину.

Для дальнейшего документирования данного факта на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Поддельный документ изъят.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов". Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Поддельные документы
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