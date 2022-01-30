В Сумах водитель «Лексуса» с поддельными правами устроил ДТП Патрульным поступило сообщение о ДТП по улице Героев Крут.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 28-летний мужчина, управляя транспортным средством Lexus, не учитывая дорожную обстановку и не соблюдая безопасный интервал, допустил наезд на транспортное средство ЗАЗ Lanos. Автомобили получили механические повреждения.

При оформлении административных материалов патрульные обнаружили, что удостоверение водителя водителя транспортного средства Lexus имеет признаки подделки.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Lexus админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Также на место происшествия инспекторы вызвали следственно оперативную группу Сумского районного управления полиции. Известно, что по этому факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 358 (Подделка документов) УКУ.