Сумские патрульные обнаружили у иностранца водительское удостоверение с признаками подделки На проспекте Михаила Лушпы за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили водителя автомобиля Volkswagen Passat.

За рулем патрульные обнаружили 27-летнего иностранца. Мужчина предоставил для проверки свои документы. Но у охранников порядка сразу же возникли сомнения в его водительском удостоверении. Ведь у документа были явные признаки подделки.

Для прояснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо подложного документа) УКУ.