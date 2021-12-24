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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:41340

Сумские патрульные обнаружили у иностранца водительское удостоверение с признаками подделки

На проспекте Михаила Лушпы за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили водителя автомобиля Volkswagen Passat.

За рулем патрульные обнаружили 27-летнего иностранца. Мужчина предоставил для проверки свои документы. Но у охранников порядка сразу же возникли сомнения в его водительском удостоверении. Ведь у документа были явные признаки подделки.

Для прояснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо подложного документа) УКУ.

Право Поддельные документы
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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