Сумские патрульные обнаружили у иностранца водительское удостоверение с признаками подделки

За рулем патрульные обнаружили 27-летнего иностранца. Мужчина предоставил для проверки свои документы. Но у охранников порядка сразу же возникли сомнения в его водительском удостоверении. Ведь у документа были явные признаки подделки.
Для прояснения всех обстоятельств полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо подложного документа) УКУ.
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