В центре Сум патрульные остановили иностранца с поддельными правами

За рулем инспекторы обнаружили 36-летнего иностранца. Проверяя предоставленные мужчиной документы, патрульные выявили признаки подделки водительского удостоверения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо подложного документа) УКУ.
Напомним, что за использование подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.
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