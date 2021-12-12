В центре Сум патрульные остановили иностранца с поддельными правами На улице Воскресенской патрульные за нарушение ПДД остановили водителя Skoda Kodiaq.

За рулем инспекторы обнаружили 36-летнего иностранца. Проверяя предоставленные мужчиной документы, патрульные выявили признаки подделки водительского удостоверения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 358 (Использование заведомо подложного документа) УКУ.

Напомним, что за использование подложного документа предусмотрена уголовная ответственность по ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УКУ.