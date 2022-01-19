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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Белопольские полицейские оперативно разыскали кабельного вора

Меньше суток понадобилось работникам отделения полиции № 1 (г. Белополье) Сумского районного управления, чтобы установить личность вора, разыскать его и изъять похищенное.

За помощью к работникам полиции обратился охранник бывшего завода в селе Николаевка. Он рассказал, что в ночное время увидел, как неизвестный мужчина ходит по территории завода с кабелем в руках. А как только он приблизился к нему, злоумышленник сразу убежал. После этого охранник обнаружил пропажу 43 метров электрокабеля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции быстро установили личность злоумышленника благодаря приметам, описанным заявителем. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель.

Своей причастности к содеянному он не отрицал и объяснил, что пошел на преступление с целью наживы, поэтому ночью пришел на бывший завод, увидел кабель и забрал сколько смог. Затем он порезал его на маленькие части. Однако продать не успел. Его разоблачили сотрудники полиции.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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