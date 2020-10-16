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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:31231

В Сумах экс-депутат горсовета нашел работу на Суспільному

Экс-депутат Сумского горсовета Андрей Крамченков стал шеф-редактором новостей на Суспільному: Суми.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Така от історія, друзі.

Відтепер я шеф-редактор новин на UA:Суми.

Клясти за погані новини, хвалити за хороші, повідомляти про події тепер можете мене», - написал он.

До этого он работал в институте прикладной физике в Сумах, был депутатом горсовета в 2015-2020 годах, даже замгубернатора Сумщины Владимира Шульги (2014-2015), а также участвовал в создании программ «Під прицілом» для Суспільного: Суми с бывшей журналисткой Суспільного: Суми Еленой Адаменко.

Есть ли у него профильное образование неизвестно.

Напомним: неделю назад с Суспільного: Суми ушла предыдущий шеф-редактор новостей Наталья Гордус.

Общество Андрей Крамченков Суспільне
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