В Сумах экс-депутат горсовета нашел работу на Суспільному

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
«Така от історія, друзі.
Відтепер я шеф-редактор новин на UA:Суми.
Клясти за погані новини, хвалити за хороші, повідомляти про події тепер можете мене», - написал он.
До этого он работал в институте прикладной физике в Сумах, был депутатом горсовета в 2015-2020 годах, даже замгубернатора Сумщины Владимира Шульги (2014-2015), а также участвовал в создании программ «Під прицілом» для Суспільного: Суми с бывшей журналисткой Суспільного: Суми Еленой Адаменко.
Есть ли у него профильное образование неизвестно.
Напомним: неделю назад с Суспільного: Суми ушла предыдущий шеф-редактор новостей Наталья Гордус.
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