На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 1308 человек

По состоянию на 2 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 153 822 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2995 летальных исходов, за минувшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 5).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 131 733 человек, из них за прошедшие сутки – 575 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 70, Роменский р-н – 19, Сумский р-н – 392, Шосткинский р-н – 86).
Сумская область на втором месте после Ивано-Франковской области в Украине по показателям уровня заболеваемости COVID-19....
COVID-19 подтвердили у 1331 человек (Конотопский р-н – 82, Ахтырский р-н – 180, Роменский р-н – 76, Сумской р-н –...
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
22 026 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 31 января 2022 года. В частности, заболели 2865 детей и 337...
За неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 13%....