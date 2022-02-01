На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 1308 человек COVID-19 подтвердили у 1308 человек (Конотопский р-н – 278, Ахтырский р-н – 115, Роменский р-н – 146, Сумской р-н – 683, Шосткинский р-н – 86).

По состоянию на 2 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 153 822 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2995 летальных исходов, за минувшие сутки – 9 (Конотопский р-н – 2, Ахтырский р-н – 1, Роменский р-н – 1, Сумский р-н – 5).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 131 733 человек, из них за прошедшие сутки – 575 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 70, Роменский р-н – 19, Сумский р-н – 392, Шосткинский р-н – 86).