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Сумчанин вошел в состав правления Суспільного

20 мая Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины избрала членов правления НСТУ.

Родион Кочубей - на заднем плане по центру

В его состав вошли: Татьяна Кисельчук, Дмитрий Хоркин, Ярослав Лодыгин и сумчанин Родион Кочубей, пишет Суспільне.

Заседание провели при наличии кворума. Для избрания членом правления каждый кандидат должен набрать не менее 8 голосов. По каждому кандидату члены Наблюдательного совета голосовали индивидуально путем открытого голосования.

В начале заседания глава правления Суспільного сумчанин Николай Чернотицкий представил кандидатов в члены правления НСТУ. Каждый из них кратко представил стратегию работы по своему направлению на следующие 4 года.

Татьяна Кисельчук – будет отвечать за информационное вещание и диджитал-платформу (13 голосов).

Родион Кочубей - возглавит направление операционной деятельности НСТУ (10 голосов).

Контракты нынешних членов правления - ответственного за платформу телевидения Ярослава Лодыгина и ответственного за платформу радио Дмитрия Хоркина - остаются в силе еще на два года.

Напомним, согласно закону «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины», правление является исполнительным органом АО «НСТУ».

По представлению главы правления Наблюдательный совет НСТУ избирает членов правления сроком на четыре года в соответствии с Уставом НСТУ. Решение об избрании членов правления НСТУ должно быть мотивированным, с обоснованием оснований, на основе которых Наблюдательный совет НСТУ предпочитает одному кандидату перед другим.

Справка

43-летний Родион Кочубей известен в Сумах как издатель, директор издательства «Университетская книга», был депутатом Сумского горсовета. Директором МСК «Сумчанка», президентом Федерации хоккея на траве, работал в Минмолодьспорте, поработал в Днепропетровском горсовете, - в обоих случая пытался реформировать спортивную отрасль.

Общество Родион Кочубей Суспільне
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