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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанин возглавил правление Суспільного

Наблюдательный совет Суспільного вещателя 27 апреля выбрал Николая Чернотицкого новым главой правления. Он получил 10 голосов из 15.

Андрей Шаповалов получил 5 голосов, другие кандидаты - ни одного.

Как рассказал Николай Чернотицкий, пока он планирует доукомплектовать команду - других членов правления, пишет Суспільне.

«Я продолжаю работать с командой, пока у нас годовой план деятельности компании, мы идем по нему. Поэтому нам надо доукомплектовать членами правления и продолжить работу. Также стоит большая задача для - это провести качественно Олимпиаду», - сказал Чернотицкий.

Как рассказала глава Наблюдательного совета Суспільного Светлана Остапа, всего на конкурс отправились 16 кандидатов, трое из них были отсеяны до первого этапа. На первом этапе наблюдательный совет изучал программы кандидатов, опыт и резюме.

Во время второго этапа конкурса наблюдательный совет заслушал программы НСТУ и проголосовала за главу правления. Претенденты выступали соответствии с алфавитным порядком их фамилий. Каждый из них имел 20 минут для презентации.

Теперь в течение 30 календарных дней со дня объявления победителя конкурсного отбора глава наблюдательного совета от имени наблюдательного совета НСТУ должен заключить контракт с новоизбранным главой правления НСТУ.

Справка

Николай Чернотицкий родился 1984 году в городе Мена Черниговской области. С 2017 года и до сих пор он был членом правления Суспільного вещателя АО «НСТУ», ответственный за административно-хозяйственный направление и региональное развитие.

В 2019 году временно исполнял обязанности главы правления Суспільного вещателя.

В 2015-2017 годах Чернотицкий был генеральным директором Сумской областной государственной телерадиокомпании. До этого, с 2010 по 2013 год он работал главным редактором газеты «Сумы и сумчане».

Не женат. Снимает квартиру 32 кв. м. в Киеве. Обошелся налогоплательщикам Украины в 1,5 млн грн в год. Имеет 13 тыс. долларов в банке и 4,5 тыс. долларов «под матрасом».

Общество Николай Чернотицкий Суспільне
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голова Сумської ОДА

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