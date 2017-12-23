Сумчанин станет главой правления Суспільного с 14 мая

5 мая глава Наблюдательного совета UA: Суспільне мовлення Светлана Остапа подписала контракт с новоизбранным главой правления Национальной общественной телерадиокомпании Николаем Чернотицким. Документ вступает в силу 14 мая 2021 года, пишет Суспільне.
Контракт с Николаем Чернотицким как членом правления АО «НСТУ» был досрочно расторгнут решением Наблюдательного совета от 29 апреля 2021 года.
27 апреля Наблюдательный совет АО «НСТУ» выбрала его главой правления UA: суспільне мовлення. Николай Чернотицкий набрал 10 голосов. В заседании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета.
Глава правления АО «НСТУ» избирается на конкурсной основе в порядке, определенном Положением о конкурсе по избранию председателя и членов правления сроком на 4 года.
Напомним, контракт действующего главы правления АО «НСТУ» Зураба Аласания заканчивается 13 мая 2021 года.
Николай Чернотицкий родился 1984 году в городе Мена Черниговской области. С 2017 года и до сих пор он был членом правления Суспільного вещателя АО «НСТУ», ответственный за административно-хозяйственный направление и региональное развитие.
В 2019 году временно исполнял обязанности главы правления Суспільного вещателя.
В 2015-2017 годах Чернотицкий был генеральным директором Сумской областной государственной телерадиокомпании. До этого, с 2010 по 2013 год он работал главным редактором газеты «Сумы и сумчане».
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