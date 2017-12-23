Сумчанин станет главой правления Суспільного с 14 мая Наблюдательный совет Суспільного подписал контракт с главой правления Николаем Чернотицким.

5 мая глава Наблюдательного совета UA: Суспільне мовлення Светлана Остапа подписала контракт с новоизбранным главой правления Национальной общественной телерадиокомпании Николаем Чернотицким. Документ вступает в силу 14 мая 2021 года, пишет Суспільне.

Контракт с Николаем Чернотицким как членом правления АО «НСТУ» был досрочно расторгнут решением Наблюдательного совета от 29 апреля 2021 года.

27 апреля Наблюдательный совет АО «НСТУ» выбрала его главой правления UA: суспільне мовлення. Николай Чернотицкий набрал 10 голосов. В заседании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета.

Глава правления АО «НСТУ» избирается на конкурсной основе в порядке, определенном Положением о конкурсе по избранию председателя и членов правления сроком на 4 года.

Напомним, контракт действующего главы правления АО «НСТУ» Зураба Аласания заканчивается 13 мая 2021 года.

Справка

Николай Чернотицкий родился 1984 году в городе Мена Черниговской области. С 2017 года и до сих пор он был членом правления Суспільного вещателя АО «НСТУ», ответственный за административно-хозяйственный направление и региональное развитие.

В 2019 году временно исполнял обязанности главы правления Суспільного вещателя.

В 2015-2017 годах Чернотицкий был генеральным директором Сумской областной государственной телерадиокомпании. До этого, с 2010 по 2013 год он работал главным редактором газеты «Сумы и сумчане».

Не женат. Снимает квартиру 32 кв. м. в Киеве. Обошелся налогоплательщикам Украины в 1,5 млн грн в год. Имеет 13 тыс. долларов в банке и 4,5 тыс. долларов «под матрасом».