На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить копов (видео)

В селе Штановка на Белопольщине полицейские сектора реагирования патрульной полиции остановили 51-летнего водителя, жителя с. Анновка-Вировская, который сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2107 в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина начал уговаривать обоих полицейских «решить вопрос» за деньги, предлагая каждому из них по полторы тысячи гривен за не привлечение его к административной ответственности.
Сотрудники полиции предупредили мужчину об ответственности за предложение неправомерной выгоды, но правонарушитель не отреагировал. Полицейские составили административный протокол по ст. 130 КУоАП, (управление транспортом в состоянии опьянения).
Кроме этого, водителя автомобиля, который пытался избежать ответственности за административное правонарушение, предлагая правоохранителям деньги, полицейские привлекли к уголовной ответственности по ч.1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или ограничение свободы сроком от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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