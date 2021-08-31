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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские самбисты отличились на чемпионате Украины

28 января во Львове стартовал чемпионат Украины по самбо среди молодежи в двух возрастных категориях – 18 и 20 лет.

На чемпионате Украины до 18 лет победу одержала воспитанница Сумской КДЮСШ «Динамо» Мария Рыцкая. Подготовил спортсменку тренер Алексей Филатов.

Также среди призеров ахтырчане: Иван Чернышенко – 1 место, Егор Колодяжный - 2 место.

Кроме того, на чемпионат ездили воспитанницы Роменской ДЮСШ, но выступали за Полтавщину. Милена Кухарь заняла 1-е место, Маргарита Мирошниченко – 2-е место, Виктория Гриценко – 3-е место, Юлия Засульська – 5-е. Подготовил спортсменок тренер Дмитрий Богуш.

Спорт Самбо
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