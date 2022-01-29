На Сумщине за пятницу COVID-19 подтвердили у 1502 человек: 15 летальных случаев COVID-19 подтвердили у 1502 человек (Конотопский р-н – 147, Ахтырский р-н – 295, Роменский р-н – 94, Сумской р-н – 735, Шосткинский р-н – 231).

По состоянию на 29 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 149 629 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2982 летальных исхода, за минувшие сутки – 15 (Конотопский р-н – 3, Ахтырский р-н – 2, Роменский р-н – 3, Сумской р-н – 5, Шосткинский р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 130 732 человека, из них за прошедшие сутки – 337 (Конотопский р-н – 47, Ахтырский р-н – 52, Сумской р-н – 195, Шосткинский р-н – 43).