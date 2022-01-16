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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:30375

На Сумщине прогнозируют снег и потепление

28 января погоду в Сумской области будет определять котловина и атмосферные фронты циклона.

Ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, днем снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..-7°С, днем -4..+1°С.

Общество Прогноз погоды
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Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
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Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
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20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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