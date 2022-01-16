На Сумщине прогнозируют снег и потепление

Ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, днем снег, мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..-7°С, днем -4..+1°С.
В начале новой недели погоду в Сумской области будет определять область повышенного давления....
На Сумщине сегодня ожидается ухудшение погодных условий: облачная погода, ночью снег, метель, на дорогах возможна гололедица....
Ожидается облачная погода, ночью снег, днем небольшой снег, метель, на дорогах гололедица....
19 января в Сумской области прекратятся осадки и произойдет снижение температуры воздуха....
17 января погоду в Сумской области будут определять атмосферные фронты и котловина циклона....