Сумчанка взяла «бронзу» на чемпионате Украины по боксу

Воспитанница КДЮСШ «Сумы» Кристина Ющук завоевала бронзовую награду.
Подготовил спортсменку тренер Виталий Воловик.
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С 15 по 23 октября в городе Будва (Черногория) состоится чемпионат Европы по боксу среди молодежи-2021....
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11-15 сентября в г. Очаков состоялся чемпионат ОО «ФСО «Спартак» по боксу среди юниоров 2006-2007 г.р. и юношей 2008-2009 г.р....
Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач обратился к президенту Федерации бокса Украины Владимиру Продивусу по поводу нечестного судейства на чемпионатах Украины....