Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Спортсмены разыграли медали в индивидуальных гонках.
У юниоров лучшим стал Владислав Романчич, которому удалась уникальная, как для Тысовца, работа на огневых рубежах – четыре нуля! И хотя наши Владислав Чихарь и Дмитрий Грущак были быстрее, но чисто отработать на огневых рубежах не сумели и вынуждены были довольствоваться серебром и бронзой соответственно, пишет biathlon.com.ua.
Индивидуальная гонка. Юниоры
1. Владислав Романчич (0+0+0+0) 47:49,9
2. Владислав Чихарь (1+2+0+0) +2:34,1
3. Дмитрий Грущак (1+3+2+0) +4:08,5
4. Даниил Бабий (2+2+0+0) +4:25,3
5. Владимир Кошман (0+0+1+2) +4:28,5
6. Максим Заровный (0+0+1+2) +5:04,0
У девушек двойной подиум организовали сестры Городные. Старшая Юлия прошла четыре рубежа всего с минутой штрафа и на финише опередила Елену, у которой на два промаха больше. Бронзу завоевала еще одна участник недавнего юниорского чемпионата Европы Лилия Стеблина. Наши сестры Мартыненко заняли 4-е и 5-е места.
Индивидуальная гонка. Юниорки
1. Юлия Городна (0+0+0+1) 42:23,0
2. Елена Городна (1+0+1+1) +2:25,4
3. Лилия Стеблина (1+0+1+3) +4:36,1
4. Ева Мартыненко (2+1+1+1) +6:26,8
5. Валерия Мартыненко (4+0+0+0) +6:27,8
6. Инна Антоненко (0+1+1+1) +7:22,4
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