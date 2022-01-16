Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины Сегодня, 27 января, на учебно-спортивной базе «Тысовец» прошли первые старты Чемпионата Украины среди юниоров и юниорок.

Спортсмены разыграли медали в индивидуальных гонках.

У юниоров лучшим стал Владислав Романчич, которому удалась уникальная, как для Тысовца, работа на огневых рубежах – четыре нуля! И хотя наши Владислав Чихарь и Дмитрий Грущак были быстрее, но чисто отработать на огневых рубежах не сумели и вынуждены были довольствоваться серебром и бронзой соответственно, пишет biathlon.com.ua.

Индивидуальная гонка. Юниоры

1. Владислав Романчич (0+0+0+0) 47:49,9

2. Владислав Чихарь (1+2+0+0) +2:34,1

3. Дмитрий Грущак (1+3+2+0) +4:08,5

4. Даниил Бабий (2+2+0+0) +4:25,3

5. Владимир Кошман (0+0+1+2) +4:28,5

6. Максим Заровный (0+0+1+2) +5:04,0

У девушек двойной подиум организовали сестры Городные. Старшая Юлия прошла четыре рубежа всего с минутой штрафа и на финише опередила Елену, у которой на два промаха больше. Бронзу завоевала еще одна участник недавнего юниорского чемпионата Европы Лилия Стеблина. Наши сестры Мартыненко заняли 4-е и 5-е места.

Индивидуальная гонка. Юниорки

1. Юлия Городна (0+0+0+1) 42:23,0

2. Елена Городна (1+0+1+1) +2:25,4

3. Лилия Стеблина (1+0+1+3) +4:36,1

4. Ева Мартыненко (2+1+1+1) +6:26,8

5. Валерия Мартыненко (4+0+0+0) +6:27,8

6. Инна Антоненко (0+1+1+1) +7:22,4