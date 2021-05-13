На Сумщине СБУ обнаружила 3 арсенала с взрывоопасными предметами времен войны Служба безопасности Украины в Сумской области обнаружила 3 арсенала с взрывоопасными предметами времен Второй мировой войны.

В частности, сотрудники Управления обнаружили 3 тайника с взрывоопасными предметами времен Второй мировой войны, созданные так называемыми «черными копателями» на Тростянетчине.

В тайниках правоохранители обнаружили:

- снаряды калибров 45 мм и 30 мм - 40 шт.,

- более 40 минометных мин разного калибра,

- две гранаты РГ 42,

- снаряд калибра 105 мм и обломки других боеприпасов.

Сотрудники Управления СБ Украины в Сумской области совместно с пиротехнической службой ГСЧС изъяли средства поражения для дальнейшего уничтожения.

С начала года сотрудниками Управления СБ Украины в Сумской области изъято из незаконного оборота 20 гранат РГД-5 и 3 взрывных устройства с общим содержанием взрывчатого вещества около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

По материалам Управления открыто 5 уголовных производств по фактам незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Двум лицам сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.