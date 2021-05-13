На Сумщине СБУ обнаружила 3 арсенала с взрывоопасными предметами времен войны

В частности, сотрудники Управления обнаружили 3 тайника с взрывоопасными предметами времен Второй мировой войны, созданные так называемыми «черными копателями» на Тростянетчине.
В тайниках правоохранители обнаружили:
- снаряды калибров 45 мм и 30 мм - 40 шт.,
- более 40 минометных мин разного калибра,
- две гранаты РГ 42,
- снаряд калибра 105 мм и обломки других боеприпасов.
Сотрудники Управления СБ Украины в Сумской области совместно с пиротехнической службой ГСЧС изъяли средства поражения для дальнейшего уничтожения.
С начала года сотрудниками Управления СБ Украины в Сумской области изъято из незаконного оборота 20 гранат РГД-5 и 3 взрывных устройства с общим содержанием взрывчатого вещества около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.
По материалам Управления открыто 5 уголовных производств по фактам незаконного обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Двум лицам сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба СБУ в Сумской области.
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