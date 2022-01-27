В Украине новый рекорд по новым случаям заболевания COVID-19: Сумщина в ТОП-6 32 393 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 26 января 2022 года.

В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников. За все время пандемии в Украине заболело – 3 946 202 человека; выздоровело – 3 601 952 человека; летальных случаев – 99 738; проведено ПЦР-тестов – 17 756 198. Количество заболеваний в регионах в сутки: - г. Киев – 2012; - Винницкая область – 1512; - Волынская область – 544; - Днепропетровская область – 1270; - Донецкая область – 1348; - Житомирская область – 2467; - Закарпатская область – 855; - Запорожская область – 523; - Ивано-Франковская область – 2862; - Киевская область – 980; - Кировоградская область – 186; - Луганская область – 513; - Львовская область – 2696; - Николаевская область – 616; - Одесская область – 1939; - Полтавская область – 903; - Ровенская область – 1424; - Сумская область – 1909; - Тернопольская область – 1597; - Харьковская область – 1593; - Херсонская область – 670; - Хмельницкая область – 1391; - Черкасская область – 700; - Черновицкая область – 1085; - Черниговская область – 798.