В Украине новый рекорд по новым случаям заболевания COVID-19: Сумщина в ТОП-6

В частности, заболели 4847 детей и 797 медработников.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 946 202 человека; выздоровело – 3 601 952 человека; летальных случаев – 99 738; проведено ПЦР-тестов – 17 756 198.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 2012;
- Винницкая область – 1512;
- Волынская область – 544;
- Днепропетровская область – 1270;
- Донецкая область – 1348;
- Житомирская область – 2467;
- Закарпатская область – 855;
- Запорожская область – 523;
- Ивано-Франковская область – 2862;
- Киевская область – 980;
- Кировоградская область – 186;
- Луганская область – 513;
- Львовская область – 2696;
- Николаевская область – 616;
- Одесская область – 1939;
- Полтавская область – 903;
- Ровенская область – 1424;
- Сумская область – 1909;
- Тернопольская область – 1597;
- Харьковская область – 1593;
- Херсонская область – 670;
- Хмельницкая область – 1391;
- Черкасская область – 700;
- Черновицкая область – 1085;
- Черниговская область – 798.
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