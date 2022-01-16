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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:03218

Лучшей среди украинок на чемпионате Европы по биатлону была уроженка Сум

К сожалению, и вторая гонка дня на чемпионате Европы в немецком Арбере завершилась без подиума для украинских биатлонисток. Хотя Анастасия Меркушина, лучшая в составе нашей команды, была очень близка к медали, которая при доле везения вполне могла оказаться и золотой.

Но обидный промах на втором рубеже, к сожалению, помешал реализовать улучшающуюся с каждым днем готовность. Настя показала третье время скорострельности в гонке, но финишировала лишь седьмой, пишет biathlon.com.ua.

Такой же по качеству стрелковый результат, как и Меркушина, продемонстрировала Ольга Абрамова. Но, к сожалению, к этому турниру Оля не сумела подойти в оптимальной форме, проигрывая Насте по дистанции более полутора минут. В итоге – 26-е место: неплохое с точки зрения набора очков в Кубке IBU и Кубке наций. Возможно, в спринте удастся лучше распределить силы и показать более высокий результат.

Еще одной украинкой всего с минутой штрафа стала Валерия Дмитренко, которой фирменная точность позволила показать новый личный рекорд во взрослых международных стартах – 29-е место.

Многого в этой гонке хотелось ожидать от сумчанки Юлии Журавок, особенно памятуя о ее серии без промахов на этапах Кубка IBU в Брезно-Осрбли. Однако на скорости Юли сказывается неполноценная летняя подготовка, а после того как Журавок промахнулась уже на первой лежке, о борьбе за высокие места можно было не задумываться. Впрочем, и с четырьмя нулями Юля сегодня могла претендовать разве что на топ-десятку. В реальности же – 41-е место с тремя ошибками в стрельбе.

Наконец, самая опытная наша участница сумчанка Вита Семеренко, к сожалению, показала самый низкий результат в команде. Допустив те же три промаха, что и Журавок, Вита больше проиграла в скорости и на финише показала результат на 12 секунд хуже Юли, финишировав за пределами зачетной зоны – 43-й.

Лишь три спортсменки сумели сегодня показать стопроцентную точность. Двум из них нашлось место на пьедестале почета: Евгения Буртасова закончила гонку с золотом, Наталья Гербулова – с бронзой.

Между двумя россиянками в итоге остановилась молдавская биатлонистка Алина Стремоус, которой январь этого года наверняка запомнится! ) Блеснув работой на огневых рубежах (всего один промах при средней точности по сезону 85,4%), Стремоус сумела завоевать всего лишь третий подиум в истории молдавского биатлона на официальных международных стартах. Ранее этого добивалась лишь Наталья Левченко, которая выигрывала индивидуальную гонку чемпионата Европы в сезоне 2007/08, а также была второй в спринте на этапе Кубка IBU в ноябре 2008 года.

Завтра в Арбере день отдыха, после чего в пятницу спринты откроют серию из трех гонок подряд.

Индивидуальная гонка. Женщины
1. Евгения Буртасова (0+0+0+0) 44:22,9
2. Алина Стремоус (1+0+0+0) +12,1
3. Наталья Гербулова (0+0+0+0) +16,4
...
7. Анастасия Меркушина (0+1+0+0) +1:07,6
26. Ольга Абрамова (0+1+0+0) +3:24,5
29. Валерия Дмитренко (1+0+0+0) +3:53,2
41. Юлия Журавок (1+1+0+1) +4:41,8
43. Вита Семеренко (0+2+1+0) +4:53,9

Спорт Биатлон
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