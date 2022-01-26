В Сумах столкнулись два грузовика Вчера, около 13 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Лысенко.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 59-летний водитель транспортного средства МАЗ, не придерживаясь безопасного интервала, допустил наезд на транспортное средство Mercedes-Benz. Транспортные средства получили механические повреждения. Патрульные оформили материалы и составили на водителя МАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.