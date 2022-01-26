В Сумах столкнулись два грузовика

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 59-летний водитель транспортного средства МАЗ, не придерживаясь безопасного интервала, допустил наезд на транспортное средство Mercedes-Benz.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя МАЗ админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
Три протокола составили патрульные на водителя, совершившего и оставившего место ДТП....
Утром, около 10 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Парковой и Басовской....
Около 7 часов утра патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Горького....
На улице Герасима Кондратьева произошло приключение с участием автомобилей BMW и Skoda Fabia....
24 января в 17.30 в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи села...